Путин и Токаев начали переговоры в Кремле с официальной церемонии встречи

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Кремле с торжественной церемонии встречи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщили в пресс-службе.

Лидеры обменялись рукопожатием у государственных флагов двух стран, после чего прозвучали национальные гимны — в соответствии с протоколом первым исполнили гимн Казахстана.

Церемония продолжилась представлением членов официальных делегаций. Российскую сторону представили первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Виталий Савельев, помощник президента Юрий Ушаков, министры транспорта, экономического развития, финансов и другие члены правительства, а также руководители крупных компаний, включая главу «Росатома» Алексея Лихачева и председателя правления ВТБ Андрея Костина.

По завершении официальной части Путин и Токаев проследовали через парадные залы Кремля для проведения переговоров — сначала в узком составе, затем в расширенном формате. Накануне лидеры уже провели неформальную встречу, которая завершилась ужином в кремлевской квартире российского президента.



Анастасия Фартыгина