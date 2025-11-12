В Казани СК просит ареста для ВИП-строителя М-12 Айрата Миннуллина

Бенефициар компании «Волгадорстрой» отрицает вину в мошенничестве и растрате

Сегодня суд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения для владельца и бывшего директора компании «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина. Ходатайство СК на его арест уже поступило в канцелярию суда, сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, Айрата Миннуллина задержали 10 ноября. Его машину остановили по дороге в Международный аэропорт «Казань», куда ВИП-строитель направлялся на рейс в пределах России, в один из санаториев. Причем, по данным источника «Реального времени», билеты на обратный рейс были куплены на 16 ноября, а возможности легально выехать за пределы РФ у Миннуллина не было — в октябре соответствующий запрет был установлен арбитражным судом.

С заявлением против одного из субподрядчиков строительства М-12 обратился один из татарстанских банков. По данным «Реального времени», уголовное дело возбудили по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и растрата. Фабула и предполагаемый ущерб пока не разглашаются. По делу работают сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ, чья специализация — расследование особо важных дел в сфере экономики.

Как отмечают источники «Реального времени», в случае с «Волгадорстроем» речь может идти о суммах от 2 до 15 млрд рублей. И это не предел. Якобы в заявлении потерпевшего банка приводится информация о получении кредитов по якобы недостоверным актам выполненных работ на трассе М-12 — причем авансированных заказчиком, а также о банковских гарантиях по выполнению госконтрактов.

Вину Миннуллин не признает. Отметим, он руководил компанией с 2011 по 2020 год, после чего этот пост занимал Игорь Гранфельд — вплоть до октября 2025-го. Пока в рамках процедуры банкротства «Волгадорстрою» не назначили конкурсного управляющего. По данным источников «Реального времени», Гранфельд получил в этом деле статус свидетеля.