«Легально покинуть страну не мог»: как в Казани задержали короля дорожных контрактов с М-12

Дело против владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина возбудили в Следкоме, в потерпевших — один из татарстанских банков

Фото: Михаил Захаров

Сегодняшнюю ночь в полицейском изоляторе в Казани провел видный дорожник Татарстана Айрат Миннуллин, известный в качестве владельца «Пражского клуба», автовокзала «Восточный» и компании-банкрота «Волгадорстрой», выступавшей подрядчиком на строительстве трассы М-12. Как отмечают источники «Реального времени», заявление против бизнесмена подал один из банков, хотя претензии по исполнению обязательств есть еще у ряда кредитных учреждений.

Дело возбудили на днях в Следкоме по Татарстану сразу по двум статьям — мошенничество и растрата. От комментариев силовики наотрез отказываются. Впрочем, известно — претензии потерпевшего связаны с предоставлением банковских гарантий по госконтрактам «Волгадорстроя» (ВДС), и юристы заявителя уверяют, что при получении этого документа в банк изначально предоставлялись недостоверные данные о положении заемщика и его имуществе.

Как отмечают источники «Реального времени», Миннуллин с этими претензиями не согласен, он полагает, что, если бы не банкротство организации, подобных заявлений не было бы.

Адвокат задержанного от комментариев пока отказывается.

Айрат Миннуллин — в центре. взято с сайта мэрии Казани

Как удалось выяснить «Реальному времени», решение о задержании ВИП-строителя дорог и магистралей силовики приняли, узнав о приобретении авиабилетов в пределах РФ — причем в ту и обратную сторону. Вылет за границу Миннуллину запретили еще в октябре — по решению Арбитражного суда Татарстана. «С таким запретом легально покинуть страну он не мог», — поделился один из близких к следствию источников издания.

Напомним, в конце октября «Реальное время» рассказывало, что у короля дорожных госзаказов Айрата Миннуллина, учредителя ООО «Волгадорстрой», в эти дни ввели наблюдение во второй одноименной компании. Первая — была признана банкротом еще в сентябре, тогда же в отношении самого бизнесмена ввели реструктуризацию долгов.

Наблюдение или начальную стадию процедуры банкротства в «Волгадорстрое» ввели по иску «Татсоцбанка» на 600 млн рублей. В целом дорожник должен этому кредитору около 1,8 млрд рублей. Суд также принял заявление о вступлении в дело от Ак Барс Банка на сумму чуть более 90 млн рублей, но бизнесмен должен ему свыше 2,6 млрд рублей. Еще свыше 1 млрд рублей Миннуллин должен вернуть в ВТБ, в общей сложности сумма его долгов приблизилась к 9 млрд рублей.

Временным управляющим фирмы назначен Айрат Галимов, член СРО Союз «АУ «Правосознание». Он сообщил, что требование «Татсоцбанка» включено в третью очередь реестра требований кредиторов. Основанием послужил договор поручительства фирмы по кредиту Миннуллина, который активно занимал деньги в банках во время работы на стройке платной федеральной трассы М-12.

В рамках этого дела суд принял обеспечительные меры, наложив арест на недвижимость и транспорт предпринимателя в размере суммы иска — 600 млн рублей. Заседание по рассмотрению дела о банкротстве состоится в марте 2026 года.

За несколько лет компании Айрата Миннуллина заработали на госзаказах свыше 30 млрд рублей, однако предыдущий год для основного «Волгадорстроя» уже был убыточным: при выручке в 25,4 млрд фирма ушла в минус на 3,6 млрд. Кроме дорожного бизнеса, среди активов, которые предприниматель рискует потерять из-за долгов: автовокзал «Восточный», бизнес-центр «Проточная, 8», «Пражский клуб», двухпалубный теплоход «Москва-84» и другое имущество.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, не без участия Миннуллина к уголовной ответственности ранее привлекли субподрядчика М-12 Сергея Салихова — его преследование началось еще в апреле 2023-го. На тот момент первый татарстанский участок платной трассы М-12, прокладку которого начинала компания Салихова «БСЛ Инжиниринг» — от села Большие Кайбицы до пересечения с дорогой Казань — Буинск — Ульяновск, был практически завершен. Вот только контракт субсубподряда с «БСЛ» был расторгнут, а субподрядчик стройки «Волгадорстрой» потребовал через арбитраж 1 млрд 55 млн рублей, утверждая, что аванс 1,2 млрд фирма Салихова отработала лишь на 149 млн рублей.

По версии Салихова, руководство «ВДС» просто отказалось подписывать акты выполненных субсубчиком работ на М-12, когда узнало, что «БСЛ» осмелился подать иск на 120 млн — по неоплате за строительство Большого Казанского кольца. Забегая вперед, суды трех инстанций подтвердили долг подрядчика и взыскали с «Волгадорстроя» с процентами за пользование чужими средствами 144,6 млн рублей, отклонив встречные претензии аж на 3 млрд рублей.

Дело субподрядчика уже дошло до суда по восьми эпизодам преступлений с общим ущербом 1,4 млрд рублей, включая злоупотребление полномочиями и растрату. Вину Салихов не признает и считает — это в отношении его фирмы было совершено преступление, в том числе со стороны подрядчика.

Ирина Плотникова