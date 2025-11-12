Источник: экс-директор «Волгадорстроя» Игорь Гранфельд получил в деле статус свидетеля
Тем временем СК просит ареста для бенефициара компании Айрата Миннуллина
По данным источников «Реального времени», в Следкоме определились со статусом задержанного ранее экс-гендиректора «Волгадорстроя» Игоря Гранфельда. По результатам допроса он получил статус свидетеля.
Напомним, ранее по делу о растрате и мошенничестве в особо крупном размере сотрудники ФСБ и СК задержали владельца компании Айрата Миннуллина. Заявление о его причастности к преступлению подал один из татарстанских банков, утверждая о предоставлении недостоверных данных при получении кредитов и банковских гарантий.
Сегодня казанский суд рассмотрит ходатайство об аресте Миннуллина.
