Источник: в Казани задержан экс-директор «Волгадорстроя» Игорь Гранфельд

Ранее бенефициар этой компании-банкрота Айрат Миннуллин стал фигурантом дела об афере и растрате

О задержании бывшего гендиректора компании «Волгадорстрой» сообщают источники «Реального времени». С их слов, накануне Игоря Гранфельда в сопровождении оперативников доставили в здание Следкома по РТ для проведения следственных действий. Статус Гранфельда в СК пока не уточняют.

Напомним, ранее по дороге в международный аэропорт «Казань» задержали владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина. С заявлением против него к силовикам обратился один из татарстанских банков. По данным «Реального времени», уголовное дело возбудили по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и растрата. Фабула и предполагаемый ущерб пока не разглашается.

Как отмечают источники «Реального времени», речь может идти о суммах от 2 до 15 млрд рублей, и это не предел. Речь о получении кредитов по якобы недостоверным актам выполненных работ на трассе М-12 — причем авансированных заказчиком, а также о банковских гарантиях по выполнению госконтрактов.

Вину Миннуллин не признает. Отметим, он руководил компанией с 2011 по 2020 год, после чего этот пост занимал Гранфельд — вплоть до октября 2025-го. Сейчас в «Волгадорстрое» работает конкурсный управляющий.