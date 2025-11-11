Татарстан стал одним из первых регионов, где в МФЦ можно записаться в MAX

С помощью чат-бота можно также получить адрес ближайшего отделения МФЦ и уточнить статус своего обращения

МФЦ Татарстана стал одним из первых в стране, кто разработал и внедрил специализированный чат-бот MAX для обслуживания граждан. Проект был реализован в рамках поручения правительства России.

По словам директора МФЦ региона Ленары Музафаровой, новый цифровой сервис отличается удобным интерфейсом и высокой скоростью обработки запросов. Все функции сервиса доступны через мобильное устройство, что делает его максимально удобным для пользователей. С помощью чат-бота можно также получить адрес ближайшего отделения МФЦ и уточнить статус своего обращения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Воспользоваться сервисом можно прямо со смартфона, — сказала на брифинге в Кабмине РТ Музафарова.



Сообщается, что внедрение чат-бота является частью комплексной работы МФЦ Татарстана по совершенствованию качества обслуживания граждан и противодействию мошенническим схемам. Напомним, что 21 тыс. татарстанцев установила запрет на получение кредитов через МФЦ.

Наталья Жирнова