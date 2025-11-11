21 тыс. татарстанцев установила запрет на получение кредитов через МФЦ

При этом 5,2 тыс. человек впоследствии его отменили

В Татарстане активно реализуется механизм самозапрета на получение потребительских кредитов. По последним данным, 21,4 тыс. жителей региона установили запрет на кредитование через МФЦ, при этом 5,2 тыс. человек впоследствии его отменили. Об этом заявила директор регионального отделения центра Ленара Музафарова на брифинге в Кабмине республики.

Как отметила Музафарова, встречаются случаи, когда граждане после установки запрета обращаются с просьбой о его снятии. Некоторые используют механизм как способ проверки его работоспособности. Также зарегистрировано около 500 запросов на получение информации о статусе запрета.

Напомним, что с марта 2025 года эта услуга доступна через портал «Госуслуги», а с августа — через офисы МФЦ. Важно отметить, что услуга не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Сообщается, что число жалоб на телефонное мошенничество снизилось на 15%. Самозапрет на кредитование также помог в этой статистике.

