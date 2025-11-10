На европейских военных базах США возникли проблемы с выплатой зарплат

Это произошло из-за шатдауна в Штатах, который объявили 1 октября

Фото: Артем Дергунов

В результате частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) возникли сложности с финансированием европейских военных объектов американской армии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press, федеральные власти прекратили выплаты тысячам местных работников, обслуживающих американские базы в Европе.

Известно, что некоторые страны, включая Германию, приняли решение временно взять на себя обязательства по выплате зарплат сотрудникам в надежде на последующую компенсацию от Вашингтона после завершения шатдауна. В то же время ряд европейских стран, среди которых Италия и Португалия, не стали принимать подобных мер, оставив работников без заработной платы.

Ранее сообщалось, что шатдаун в США приостановил поставки вооружений союзникам по НАТО.

Наталья Жирнова