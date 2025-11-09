Axios: шатдаун в США приостановил поставки вооружений союзникам по НАТО

Пауза в поставках коснулась передачи Дании и Хорватии таких видов вооружений, как ракеты AMRAAM, системы Aegis и РСЗО HIMARS

Приостановка работы правительства США (шатдаун) привела к задержке поставок вооружений союзникам по НАТО на сумму более $5 млрд, сообщает портал Axios.



По данным издания, отгрузка американского оружия, предназначенного для поддержки союзников по альянсу, временно прекращена из-за финансовых ограничений, вызванных шатдауном. В публикации отмечается, что конечный пункт назначения экспорта неясен, однако поставки союзникам по НАТО часто используются для оказания помощи Украине.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Приостановка поставок вызывает обеспокоенность в контексте заявленной США схемы военной помощи Украине через программу PURL, о которой президент Дональд Трамп объявил 14 июля. В рамках этой программы Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, которые затем оплачивают и передают его Киеву. По словам главы Минобороны Швеции Пола Юнсона, к инициативе присоединились около 20 стран.

Reuters в сентябре сообщало, что первые четыре пакета помощи в рамках программы уже отправлены на Украину.

Как рассказал порталу Axios неназванный чиновник Госдепа, пауза в поставках коснулась передачи Дании и Хорватии таких видов вооружений, как ракеты AMRAAM, системы Aegis и РСЗО HIMARS.

Рената Валеева