Правительство США приостановило работу

Это произошло из-за так называемого шатдауна

Правительство США приостановило работу в среду в 07:00 по мск. Причиной шатдауна стало отсутствие согласованного бюджета из-за разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе. Об этом сообщает ТАСС.

Документ от республиканцев, ранее одобренный Палатой представителей, получил поддержку 55 сенаторов при необходимых 60 голосах. Демократический вариант законопроекта поддержали лишь 47 сенаторов.

Главные разногласия между партиями связаны с распределением бюджетных средств, особенно в сфере здравоохранения. Обе стороны обвиняют друг друга в намеренном провоцировании шатдауна ради достижения политических целей.

Ранее, согласно американским СМИ, директор управления административно-бюджетной политики Белого дома Рассел Воут написал главам федеральных учреждений о том, что им необходимо принять меры по закрытию.

— Таким образом, пострадавшие агентства теперь должны выполнить свои планы по упорядоченному закрытию, — заявил Воут.

Также накануне Дональд Трамп выступил в Белом доме перед Сенатом. Там он назвал шатдаун «вероятным».

— Так что ничего не является неизбежным, но я бы сказал, что это, вероятно, вполне возможно, — сказал он журналистам пресс-пула Белого дома.

Наталья Жирнова