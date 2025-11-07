Татарстанский опыт сохранения наследия вновь привлек внимание экспертов

Издание о сохранении культурного наследия Казани удостоено диплома главного архитектурного форума

Фото: Максим Платонов

На фестивале «Зодчество. Россия. 2025» высоко оценили книгу «Спасенная красота. Инвестиции во благо!»

Книга о татарстанском опыте спасения историко-культурного наследия получила диплом престижного конкурса «Лучшее печатное издание об архитектуре», проведенного во время фестиваля «Зодчество. Россия. 2025». Научно-просветительское издание «Спасенная красота. Инвестиции во благо!», выпущенное Международным институтом культурного наследия ASG в Казани, удостоилось особого внимания жюри, которое отметило комплексный научный подход к составлению книги.

Фестиваль «Зодчество. Россия. 2025» — международный архитектурный форум, вчера завершивший свою работу в Москве. Жюри фестиваля оценило 600 проектов, и то, что казанское издание в своей номинации удостоилось почетной награды, является очередным подтверждением актуальности курса работы с наследием, избранного руководством республики и города Казани.

предоставлено пресс-службой ASG Invest

Напомним, книга посвящена восстановлению и сохранению значимых объектов культурного наследия в историческом центре Казани. Это подробный, комплексный рассказ о каждом старинном особняке, восстанавливаемом силами ASG — об их истории, изучении, реставрации, приспособлении под современные условия. Информация подается профессионально и авторитетно, ведь над книгой работал большой коллектив авторов из МИКН ASG и приглашенные специалисты в области архитектуры, реставрации и сохранения ОКН: помощник раиса РТ Олеся Балтусова, главный архитектор города Казани Ильсияр Тухватуллина, архитектор-реставратор Альбина Каримова. Вторая часть издания описывает процесс реставрации экспонатов из Большого собрания изящных искусств ASG — коллекции предметов западноевропейского искусства с XIV по XIX века, собранной Алексеем Семиным в Казани.

Книга была презентована в 2023 году и с тех пор уже была не раз отмечена экспертным сообществом. Так, в 2024-м на VII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» книга «Спасенная красота. Инвестиции во благо!» получила диплом от Союза архитекторов России в номинации «Лучшая книга об архитектурном наследии». Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина подчеркнула, что таких книг должно быть больше. «Очень важно знать свою историю. Без знания истории невозможно грамотно двигаться в будущее, передавать поколениям знания», — сказала она.

предоставлено пресс-службой ASG Invest

Сохранение культурного наследия — одно из направлений государственной политики Казани и Татарстана

Автор-составитель книги, старший научный сотрудник МИКН ASG и главный редактор журнала «Мир искусств» Светлана Бородина говорит об издании так:

— Это достойное издание, которое действительно позиционирует Казань и нашу республику как территорию, где сохранение культурного наследия — одно из направлений государственной политики. Направление нашей деятельности, как и у любого научно-исследовательского института, комплексное — мы изучаем, атрибутируем, реставрируем и транслируем произведения искусства и информацию о них.

Познакомиться с книгой «Спасенная красота. Инвестиции во благо!» можно, перейдя по ссылке (возрастное ограничение — «16+»).

Это издание отражает системную деятельность по реставрации, консервации и сохранению объектов культурного наследия в период 2011—2023 гг. Важную часть издания занимает история реставрационной деятельности, которую ведут мастера-реставраторы, восстанавливая уникальные исторические артефакты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в «Реальном времени» публиковалось интервью директора реставрационных мастерских ASG Ивана Никонова, в котором он рассказывал, как идет процесс реставрации исторических зданий из коллекции ASG и какое внимание компания уделяет каждой детали.

Новые проекты, новые книги

К сегодняшнему моменту многие из этих предметов выставлены в экспозиции Дома приемов ASG (комплекс из двух воссозданных исторических особняков на улице Карла Маркса), а впоследствии коллекция разместится во Дворце изящных искусств ASG, который откроется в историческом здании XVII века и станет уникальным общественным пространством по продвижению культурного наследия. Напомним, в 2025 году концепция Дворца изящных искусств победила в номинации «Наследие» III Международного форума «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». По мнению экспертов, именно она стала проектом, который способен изменить городскую среду и взгляд на нее. Награждение прошло в Присутственных местах Казанского кремля, во время заседания секции «Общественные пространства и культурное наследие в них», награду вручил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. При этом гостям форума, побывавшим в Доме приемов ASG и на экскурсии по будущему Дворцу изящных искусств была вручена в подарок книга «Спасенная красота. Инвестиции во благо!».

Между тем, МИКН ASG продолжает издательскую деятельность: буквально в минувшем месяце был презентован полноцветный 700-страничный каталог шедевров из коллекции Алексея Семина. Книга «От ренессанса до ампира: 300 открытий старых мастеров Большого собрания изящных искусств ASG» стала новым шагом по подготовке к открытию Дворца изящных искусств ASG.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На презентации художественного альбома помощник раиса РТ Олеся Балтусова отметила важность популяризации в обществе темы сохранения культурного наследия и системную просветительскую деятельность компании в этом значимом и благородном деле.

— Благодарю всю вашу команду за то, что вы делаете. Я презентовала книгу Рустаму Нургалиевичу, он ее высоко оценил и сказал: «Мы очень ждем открытия музея. Обязательно его посетим и будем радоваться выставкам, которые будут происходить в отреставрированном Дворце изящных искусств ASG на Карла Маркса, 17».