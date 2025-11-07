Новости общества

В Минздраве Татарстана обновился состав заместителей министра

12:17, 07.11.2025

Первым заместителем министра назначена Елена Демьянова, сменившая на этом посту Владимира Филатова

Фото: Максим Платонов

На официальном сайте Минздрава Татарстана появилась информация о новых заместителях министра. К команде руководства ведомства присоединились Андрей Ефремов, Ильнур Сибгатов и Ильназ Ахмадиев.

Первым заместителем министра назначена Елена Демьянова, сменившая на этом посту Владимира Филатова. При этом свои должности сохранили Гузалия Закариева, Ильдар Фатихов и Фарида Яркаева.

скриншот сайта Минздрава РТ

Ранее стало известно, что главой управления здравоохранения Казани станет Ильназ Ахмадиев. До этого он занимал должность главврача Рыбно-Слободской ЦРБ, а до этого трудился в должности начмеда в ГКБ №2 г.Казани.

Наталья Жирнова

