Главой управления здравоохранения Казани станет Ильназ Ахмадиев
Ранее он занимал должность главврача Рыбно-Слободской ЦРБ, а до этого трудился в должности начмеда в ГКБ №2 г.Казани
Управление здравоохранения Казани получит нового руководителя: пост возглавит Ильназ Ахмадиев. Об этом «Реальному времени» рассказал источник в системе здравоохранения.
По его словам, ранее он занимал должность главврача Рыбно-Слободской ЦРБ, а до этого трудился в должности начмеда в ГКБ №2 г.Казани, где показал себя «хорошо».
Напомним, что ранее три замминистра здравоохранения Татарстана покинули свои посты. Информация о кадровых перестановках подтвердилась, и страницы Владимира Филатова, Веры Семеновой и Андрея Кирносова исчезли из раздела «Руководство» на официальном сайте ведомства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».