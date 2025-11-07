Главой управления здравоохранения Казани станет Ильназ Ахмадиев

Ранее он занимал должность главврача Рыбно-Слободской ЦРБ, а до этого трудился в должности начмеда в ГКБ №2 г.Казани

Фото: взято с сайта Минздрава РТ

Управление здравоохранения Казани получит нового руководителя: пост возглавит Ильназ Ахмадиев. Об этом «Реальному времени» рассказал источник в системе здравоохранения.



По его словам, ранее он занимал должность главврача Рыбно-Слободской ЦРБ, а до этого трудился в должности начмеда в ГКБ №2 г.Казани, где показал себя «хорошо».

Напомним, что ранее три замминистра здравоохранения Татарстана покинули свои посты. Информация о кадровых перестановках подтвердилась, и страницы Владимира Филатова, Веры Семеновой и Андрея Кирносова исчезли из раздела «Руководство» на официальном сайте ведомства.

Наталья Жирнова