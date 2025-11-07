Пожарные Татарстана за сутки потушили 9 пожаров

Почти половина из них — 4 возгорания — пришлась на жилой сектор

За сутки пожарные Татарстана отреагировали на 9 пожаров, причем половина из них — 4 возгорания — пришлась на жилой сектор. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы 11 раз выезжали по ложным вызовам и 6 раз взаимодействовали с другими экстренными службами. Также пожарно‑спасательные подразделения 6 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. При этом на водных объектах республики за указанный период происшествий зафиксировано не было.

Ранее МЧС предупредило, что хранение вещей в подъездах грозит крупными штрафами. В случае если нарушение привело к гибели человека при пожаре, виновнику грозит уголовная ответственность.

Напомним, что Татарстан направит более полумиллиарда рублей на нацпроект «Экологическое благополучие». Эти средства будут направлены на реализацию мероприятий двух ключевых федеральных проектов: «Сохранение лесов» и «Вода России».

