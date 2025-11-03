МЧС предупреждает: хранение вещей в подъездах грозит крупными штрафами

В случае если нарушение привело к гибели человека при пожаре, виновнику грозит уголовная ответственность

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

ГУ МЧС России выступило с предупреждением для жильцов многоквартирных домов. Ведомство напомнило о недопустимости хранения личных вещей в коридорах и на лестничных площадках жилых домов.

По данным спасателей, размещение велосипедов, самокатов, детских колясок и других предметов в местах общего пользования создает серьезную угрозу безопасности жильцов. Такие вещи могут стать препятствием при эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно нормативам, минимальная ширина путей эвакуации должна превышать 1,05 метра, что напрямую зависит от этажности здания и количества проживающих. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан он может составить до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, а для ИП — до 60 тыс. рублей. В случае если нарушение привело к гибели человека при пожаре, виновнику грозит уголовная ответственность.

Ранее в Госдуме назвали размер штрафа за курение на общих балконах: от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Наталья Жирнова