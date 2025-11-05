Татарстан направит более полумиллиарда рублей на нацпроект «Экологическое благополучие»

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году Татарстан реализует мероприятия в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», на финансирование которого предусмотрено 562 млн рублей. Значительная часть этих средств — 467,4 млн рублей — поступит из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Эти средства будут направлены на реализацию мероприятий двух ключевых федеральных проектов:

«Сохранение лесов»: с объемом финансирования 111,8 млн рублей этот проект нацелен на увеличение площади лесовосстановления, формирование запаса лесных семян для дальнейшего восстановления, а также оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием.

«Вода России»: на этот проект выделено 450,2 млн рублей. Средства пойдут на мероприятия по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений города Казани, а также на расчистку и установление границ водных объектов на территории республики.

Напомним, что рекультивацию иловых полей закончат летом 2026 года. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина