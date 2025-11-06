В домах Авиастроительного района Казани отключат воду
Это связано с аварийной ситуацией на водопроводе по ул. Заботина
В связи с аварийной ситуацией на водопроводе в поселке Грабарский в Авиастроительном районе Казани часть домов останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».
Подача воды будет прекращена в 22:00 6 ноября. Предварительно, водоснабжение возобновится в 05:00 7 ноября.
Под отключение попадают:
- пос. Грабарский, 880 частных домов;
- пос. Новое Караваево, 3 024 частных дома;
- пос. Северный,1 624 частных дома;
- 98 МКД;
- 13 детских садов;
- 11 школ;
- 6 котельных.
