В домах Авиастроительного района Казани отключат воду

Это связано с аварийной ситуацией на водопроводе по ул. Заботина

Фото: Динар Фатыхов

В связи с аварийной ситуацией на водопроводе в поселке Грабарский в Авиастроительном районе Казани часть домов останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Подача воды будет прекращена в 22:00 6 ноября. Предварительно, водоснабжение возобновится в 05:00 7 ноября.

Под отключение попадают:

пос. Грабарский, 880 частных домов;

пос. Новое Караваево, 3 024 частных дома;

пос. Северный,1 624 частных дома;

98 МКД;

13 детских садов;

11 школ;

6 котельных.

Напомним, в домах на некоторых улицах Казани почти на сутки отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе по ул. Чернышевского.

Елизавета Пуншева