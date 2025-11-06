Новости общества

В домах Авиастроительного района Казани отключат воду

14:15, 06.11.2025

Это связано с аварийной ситуацией на водопроводе по ул. Заботина

Фото: Динар Фатыхов

В связи с аварийной ситуацией на водопроводе в поселке Грабарский в Авиастроительном районе Казани часть домов останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Подача воды будет прекращена в 22:00 6 ноября. Предварительно, водоснабжение возобновится в 05:00 7 ноября.

Под отключение попадают:

  • пос. Грабарский, 880 частных домов;
  • пос. Новое Караваево, 3 024 частных дома;
  • пос. Северный,1 624 частных дома;
  • 98 МКД;
  • 13 детских садов;
  • 11 школ;
  • 6 котельных.

Напомним, в домах на некоторых улицах Казани почти на сутки отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе по ул. Чернышевского.

Елизавета Пуншева

