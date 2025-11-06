По ряду улиц Казани на сутки отключат холодную воду

Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе

Фото: Реальное время

В домах на некоторых улицах Казани почти на сутки отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе по ул. Чернышевского, сообщает пресс-служба «Водоканала».

Ограничения будут действовать с 9 часов 08.11.2025 до 6 часов 09.11.2025 по следующим адресам:

Профсоюзная, нечетные номера домов от 1 до 19/15,

Пушкина, нечетные номера домов от 17 до 31а,

Карла Маркса, четные номера домов от 2 до 36, нечетные номера домов от 1 до 31,

Япеева, четные номера домов от 2 до 18, нечетные номера домов от 1 до 17,

Университетская, 12, 20, 12/14, 13, 14, 16, 22, 34,

Астрономическая,15, 17,

Батурина, 5, 7, 7б, 8а, 12,

Баумана, 1, 1 к. 1, 1 к. 2,

Большая Красная, 1а, 1б, 3, 6, 6 к. 2, 8, 14/17, 17, 22а, 32/15, 1, 1/2, 1/2 к. 1, 3 к. 1, 3 к. 2, 5, 4, 5 ст.1, 5 ст.2, 5а, 5б, 5в, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 18а, 22, 24, 24/13, 26/7, 30,

Кави Наджми, 13/5, 17/23, 22а, 24, 9, 11/8, 15, 16/13, 18, 18 к. 2, 20, 22/25,

Мусы Джалиля, 16/5,18, 18/2, 19/3, 20, 21, 21/1, 21/19, 21 к. 3, 22/17, 25,

Федосеевская, 52,

Чернышевского, 4/2а, 2, 3, 5, 6/2, 7, 8, 9,

Бехтерева, Дзержинского, Лобачевского, Карла Фукса, Кремлевская, территория Кремля, Нагорная, Зои Космодемьянской, Миславского, Рахматуллина, проезд Шейнкмана, Профессора Нужина.

Заявки на подвоз воды принимают по телефону +7(843) 231-62-60.

Елизавета Пуншева