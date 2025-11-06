По ряду улиц Казани на сутки отключат холодную воду
Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе
В домах на некоторых улицах Казани почти на сутки отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе по ул. Чернышевского, сообщает пресс-служба «Водоканала».
Ограничения будут действовать с 9 часов 08.11.2025 до 6 часов 09.11.2025 по следующим адресам:
- Профсоюзная, нечетные номера домов от 1 до 19/15,
- Пушкина, нечетные номера домов от 17 до 31а,
- Карла Маркса, четные номера домов от 2 до 36, нечетные номера домов от 1 до 31,
- Япеева, четные номера домов от 2 до 18, нечетные номера домов от 1 до 17,
- Университетская, 12, 20, 12/14, 13, 14, 16, 22, 34,
- Астрономическая,15, 17,
- Батурина, 5, 7, 7б, 8а, 12,
- Баумана, 1, 1 к. 1, 1 к. 2,
- Большая Красная, 1а, 1б, 3, 6, 6 к. 2, 8, 14/17, 17, 22а, 32/15, 1, 1/2, 1/2 к. 1, 3 к. 1, 3 к. 2, 5, 4, 5 ст.1, 5 ст.2, 5а, 5б, 5в, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 18а, 22, 24, 24/13, 26/7, 30,
- Кави Наджми, 13/5, 17/23, 22а, 24, 9, 11/8, 15, 16/13, 18, 18 к. 2, 20, 22/25,
- Мусы Джалиля, 16/5,18, 18/2, 19/3, 20, 21, 21/1, 21/19, 21 к. 3, 22/17, 25,
- Федосеевская, 52,
- Чернышевского, 4/2а, 2, 3, 5, 6/2, 7, 8, 9,
- Бехтерева, Дзержинского, Лобачевского, Карла Фукса, Кремлевская, территория Кремля, Нагорная, Зои Космодемьянской, Миславского, Рахматуллина, проезд Шейнкмана, Профессора Нужина.
Заявки на подвоз воды принимают по телефону +7(843) 231-62-60.
