Россия и Китай договорились о сотрудничестве в Арктике

Соглашение было достигнуто в рамках двухдневного визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в Арктике с целью сохранения мира, стабильности и устойчивого развития региона. Соответствующая договоренность зафиксирована в совместном коммюнике, выпущенном по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и КНР, пишет РИА «Новости».

Соглашение было достигнуто в рамках двухдневного визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай, где он принял участие во встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе встречи были подписаны 15 соглашений.

В документе подчеркивается, что стороны будут продвигать конструктивное сотрудничество «на основе международного права и взаимного уважения на профильных международных площадках, в том числе в рамках Арктического совета».

Анастасия Фартыгина