Россия и КНР заключили 15 соглашений в ходе встречи глав правительств
В рамках встречи, в которой Михаил Мишустин принял участие вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, был подписан ряд важных соглашений
Россия и Китай по итогам двухдневного визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Пекин подписали 15 совместных документов, направленных на углубление сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщило РИА «Новости».
В рамках встречи, в которой Михаил Мишустин принял участие вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, был подписан ряд важных соглашений. Накануне Ли Цян заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией.
Среди ключевых документов:
- Меморандум о взаимопонимании между Минсельхозом России и Минсельхозом и сельских дел КНР по вопросам сотрудничества в борьбе с опасными вредителями, такими как колорадский жук, саранчовые, луговой мотылек и восточная луговая совка.
- Меморандум о взаимопонимании между Минтрансом России и Минтрансом КНР о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах.
- Протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.
Подписанные документы призваны укрепить экономические связи и сотрудничество между Россией и Китаем, расширяя взаимодействие в стратегически важных отраслях.
