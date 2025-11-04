Россия и КНР заключили 15 соглашений в ходе встречи глав правительств

В рамках встречи, в которой Михаил Мишустин принял участие вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, был подписан ряд важных соглашений

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия и Китай по итогам двухдневного визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Пекин подписали 15 совместных документов, направленных на углубление сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщило РИА «Новости».

В рамках встречи, в которой Михаил Мишустин принял участие вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, был подписан ряд важных соглашений. Накануне Ли Цян заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией.



Среди ключевых документов:

Меморандум о взаимопонимании между Минсельхозом России и Минсельхозом и сельских дел КНР по вопросам сотрудничества в борьбе с опасными вредителями, такими как колорадский жук, саранчовые, луговой мотылек и восточная луговая совка.

Меморандум о взаимопонимании между Минтрансом России и Минтрансом КНР о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах.

Протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.

Подписанные документы призваны укрепить экономические связи и сотрудничество между Россией и Китаем, расширяя взаимодействие в стратегически важных отраслях.

Анастасия Фартыгина