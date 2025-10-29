В Госдуме назвали размер штрафа за курение на общих балконах: от 500 до 1,5 тыс. рублей
На практике многие жильцы игнорируют это правило, ошибочно полагая, что балкон не является частью подъезда
Россиянам грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах. Об этом сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По словам Колунова, действующее законодательство прямо устанавливает запрет на курение в таких местах. Однако на практике многие жильцы игнорируют это правило, ошибочно полагая, что балкон не является частью подъезда.
— Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей, — подчеркнул парламентарий.
Сергей Колунов также напомнил, что в настоящее время запрещено курение в лифтах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.
Напомним, что распространенность курения среди россиян значительно снизилась с начала текущего года, затронув почти 70 регионов страны. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), общая доля курящего населения старше 15 лет сократилась с 18,51% в январе до 18,2% в сентябре.
