В Госдуме назвали размер штрафа за курение на общих балконах: от 500 до 1,5 тыс. рублей

На практике многие жильцы игнорируют это правило, ошибочно полагая, что балкон не является частью подъезда

Фото: Реальное время

Россиянам грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах. Об этом сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам Колунова, действующее законодательство прямо устанавливает запрет на курение в таких местах. Однако на практике многие жильцы игнорируют это правило, ошибочно полагая, что балкон не является частью подъезда.

— Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей, — подчеркнул парламентарий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сергей Колунов также напомнил, что в настоящее время запрещено курение в лифтах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.

Напомним, что распространенность курения среди россиян значительно снизилась с начала текущего года, затронув почти 70 регионов страны. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), общая доля курящего населения старше 15 лет сократилась с 18,51% в январе до 18,2% в сентябре.



Анастасия Фартыгина