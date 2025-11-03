На Солнце зафиксировано две мощные вспышки класса М

Обе продлились около часа

В Институте прикладной геофизики сообщили, что 3 ноября на Солнце произошли две солнечные вспышки класса М, зафиксированные в рентгеновском диапазоне. Эту информацию передали ТАСС.

Одна из вспышек имела интенсивность M5.0 и началась в 13:11 по мск, продлившись ровно час. Другая вспышка достигла уровня M1.6 и произошла чуть раньше, в 12:25, продолжаясь немного дольше — 61 минуту.

Солнечная активность классифицируется по пяти категориям интенсивности: A, B, C, M и X, каждая последующая категория увеличивает мощность излучения в десять раз. Подобные явления часто приводят к выбросам солнечной плазмы, способным вызвать магнитные возмущения на Земле при достижении нашей планеты.

Ранее сообщалось, что на Солнце возобновились сильные вспышки. Это предвестник значительно более длительного и интенсивного всплеска солнечной активности, который, как ожидается, продлится не менее недели.

Наталья Жирнова