Новости общества

20:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Солнце возобновились сильные вспышки

11:02, 02.11.2025

Это предвестник значительно более длительного и интенсивного всплеска солнечной активности, который, как ожидается, продлится не менее недели

На Солнце возобновились сильные вспышки
Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На Солнце после двухнедельного затишья вновь зафиксировано возобновление сильной вспышечной активности. Ночью, около 04:00 мск, на восточном краю светила произошла вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому (сильному) классу активности по используемой в солнечной физике пятиуровневой шкале. Выше этого уровня располагаются только самые мощные события уровня X, сообщили в пресс-службе.

Как сообщают ученые, вспышка наблюдалась около 11 минут — с 03:26 до 03:37 по московскому времени.

Ночное событие рассматривается как предвестник значительно более длительного и интенсивного всплеска солнечной активности, который, как ожидается, продлится не менее недели. Пик этого периода придется на наступающую следующую неделю — с 3 по 9 ноября. В настоящее время на левом краю Солнца наблюдается выход к Земле двух крупных центров активности. Их присутствие видно по огромным магнитным петлям, высота которых достигает 200—300 тысяч километров (для сравнения, размер Земли составляет около 13 тысяч км).

взято из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Наличие этих активных областей на обратной стороне Солнца прогнозировалось по мощным взрывам, которые были зафиксированы там на прошлой неделе. Тогда эти взрывы, в том числе вызывали вопросы о судьбе межзвездной кометы 3I/ATLAS, попавшей прямо под эти удары. Тем не менее по последним данным объект 3I/ATLAS уцелел. Теперь же эти центры активности переходят на сторону, обращенную к Земле, и их потенциальное воздействие будут ощущать уже на нашей планете.

По оценкам экспертов, еще около двух-трех дней происходящими здесь процессами можно будет любоваться как чисто эстетическим зрелищем. Однако уже с середины будущей недели эти мощные активные области начнут оказывать непосредственное влияние на Землю, потенциально вызывая геомагнитные возмущения.

В ночь на 22 октября на обратной стороне Солнца была зафиксирована мощнейшая вспышка с выбросом плазмы. По предварительным данным, событие может относиться к классу X10 — самому высокому уровню солнечной активности.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также