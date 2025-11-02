На Солнце возобновились сильные вспышки

Это предвестник значительно более длительного и интенсивного всплеска солнечной активности, который, как ожидается, продлится не менее недели

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На Солнце после двухнедельного затишья вновь зафиксировано возобновление сильной вспышечной активности. Ночью, около 04:00 мск, на восточном краю светила произошла вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому (сильному) классу активности по используемой в солнечной физике пятиуровневой шкале. Выше этого уровня располагаются только самые мощные события уровня X, сообщили в пресс-службе.

Как сообщают ученые, вспышка наблюдалась около 11 минут — с 03:26 до 03:37 по московскому времени.

Ночное событие рассматривается как предвестник значительно более длительного и интенсивного всплеска солнечной активности, который, как ожидается, продлится не менее недели. Пик этого периода придется на наступающую следующую неделю — с 3 по 9 ноября. В настоящее время на левом краю Солнца наблюдается выход к Земле двух крупных центров активности. Их присутствие видно по огромным магнитным петлям, высота которых достигает 200—300 тысяч километров (для сравнения, размер Земли составляет около 13 тысяч км).

Наличие этих активных областей на обратной стороне Солнца прогнозировалось по мощным взрывам, которые были зафиксированы там на прошлой неделе. Тогда эти взрывы, в том числе вызывали вопросы о судьбе межзвездной кометы 3I/ATLAS, попавшей прямо под эти удары. Тем не менее по последним данным объект 3I/ATLAS уцелел. Теперь же эти центры активности переходят на сторону, обращенную к Земле, и их потенциальное воздействие будут ощущать уже на нашей планете.



По оценкам экспертов, еще около двух-трех дней происходящими здесь процессами можно будет любоваться как чисто эстетическим зрелищем. Однако уже с середины будущей недели эти мощные активные области начнут оказывать непосредственное влияние на Землю, потенциально вызывая геомагнитные возмущения.

В ночь на 22 октября на обратной стороне Солнца была зафиксирована мощнейшая вспышка с выбросом плазмы. По предварительным данным, событие может относиться к классу X10 — самому высокому уровню солнечной активности.

Рената Валеева