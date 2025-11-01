В Татарстане компания погасила долг по налогам после возбуждения уголовки

Руководитель ООО «Нур Строй» за два года уклонился от уплаты налогов на сумму более 19,9 млн рублей

В Татарстане завершено расследование уголовного дела о крупном налоговом правонарушении. Следствием установлено, что руководитель ООО «Нур Строй» в период 2020—2022 годов уклонился от уплаты налогов на сумму более 19,9 млн рублей.

По данным следствия, руководитель компании предоставлял в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. В общей сложности было выявлено 39 фиктивных сделок, которые использовались для уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.



После сбора полных доказательств неуплаты и фиктивных деклараций руководитель полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам. Учитывая возмещение ущерба, следователь принял решение о прекращении уголовного дела.

