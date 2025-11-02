Средняя сумма автокредитов в Татарстане составила 1,22 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Средняя запрашиваемая сумма по заявкам на автокредиты за третий квартал 2025 года в Татарстане составила 1,22 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные от экспертов «Авито Авто».

Наиболее популярными марками автомобилей среди заемщиков стали Kia, Lada, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Лидерами по количеству заявок оказались модели Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Sportage и Toyota Camry.

Максимальный размер кредита запрашивали при покупке премиальных моделей: Toyota Highlander (3,3 млн рублей), Toyota Land Cruiser Prado (2,8 млн рублей) и Lexus RX (2,79 млн рублей). Минимальные суммы кредитов фигурировали в заявках на бюджетные модели: Peugeot 308 (379 тыс. рублей), Lada Kalina (383 тыс. рублей) и Opel Corsa (384 тыс. рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным аналитиков, в третьем квартале года наблюдался рост интереса к автокредитованию: количество заявок увеличилось на 8,6% по сравнению со вторым кварталом. Особенно заметный рост произошел в сентябре — на 19% относительно июля.

— Это может быть обусловлено ожидаемыми изменениями со стороны таможенного регулятора, а также постепенным снижением размера ключевой ставки. Автокредитование по-прежнему остается востребованным инструментом для покупки машины, помогающим реализовать отложенный спрос, — заявила руководитель «Авито Селект» и финансовых сервисов «Авито Авто» Анастасия Докучаева.

Напомним, что Минпромторг отложил введение новых правил утильсбора до 1 декабря 2025 года. Подробнее о том, какими будут новые правила расчета утильсбора на автомобили, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова