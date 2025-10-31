Минпромторг отложил введение новых правил утильсбора до 1 декабря 2025 года

Эти изменения предусматривают резкое увеличение платежей для мощных транспортных средств, особенно ввозимых физическими лицами для личного пользования

Фото: Реальное время

Минпромторг России объявил об отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили до 1 декабря 2025 года. Эти изменения предусматривают резкое увеличение платежей для мощных транспортных средств, особенно ввозимых физическими лицами для личного пользования, сообщили РБК.

Согласно подготовленному ведомством проекту, базовая ставка утильсбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на прогрессивную шкалу коэффициентов.

Для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, сохранятся льготные коэффициенты на машины мощностью до 160 лошадиных сил: 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за авто старше трех лет.

Однако автомобили с мощностью двигателя от 160 л.с. подпадут под коммерческие тарифы, что приведет к многократному росту платежей. Например, утильсбор на Kia Sorento (194 л.с.) вырастет с 3,4 тыс. до 1,9 млн рублей (на 57841%). Для BMW X5 (490 л.с.) налог увеличится на 81194% — до 2,7 млн рублей.

Анастасия Фартыгина