Из-за проблем с интернетом суд Татарстана отложил процесс по жалобе на арест бизнесмена Шевырева

Связи нет со всеми изоляторами республики, сорваны десятки апелляционных процессов

Фото: Артем Дергунов

С техническим коллапсом столкнулись сегодня судьи и участники заседаний Верховного суда Татарстана. В день рассмотрения апелляционных жалоб с 8 часов утра не было связи с изоляторами республики, что необходимо для обеспечения участия арестованных. Нет ее и до настоящего времени. В надежде, что возникшие неполадки с интернетом и видео-конференц-связью будут устранены к завтрашнему утру, только что суд отложил заседание по жалобе на арест казанского бизнесмена Станислава Шевырева по делу о покушении на его сноху, сообщает из суда журналист «Реального времени».

На заседании интересы Шевырева представляли трое адвокатов, двое из них — Ильдар Нуриахметов и Юрий Некрасов — защищают его с первых дней следствия. Их коллега Рамиль Ахметгалиев подключился чуть позже.

На заседании присутствующим объявили об отсутствии технической возможности для связи с СИЗО и отложили заседание на завтрашний день.

Напомним, 14 октября у здания казанской гимназии №94 на улице Восстания неизвестный велокиллер напал на Ирину Шевыреву, а уже 19 октября в Россию из Таджикистана доставили заочно обвиненного в этом Рафиса Султанова — бывшего сотрудника казанской пожарной части, который признавать вину начал еще за границей.

Под стражей по этому делу, кроме Станислава Шевырева, находится Султанов, отрицающий вину директор службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Андрей Черкасин и работавший в той же компании неофициально уроженец Таджикистана Бурихон Хамидов, давший признательные показания о своем участии в слежке за жертвой. Под домашний арест и государственную защиту помещен начальник смены охраны «Волга-Автодора» Булат Галлямов, который дал показания о причастности к заказу на убийство Черкасина и Шевыревых. При этом на дополнительном допросе Галлямов дал показания в отношении Шевырева-старшего.

Супруг выжившей Иван Шевырев также задерживался по этому делу, и поначалу следователи ходатайствовали о его аресте, однако после продления срока содержания под стражей на 72 часа решили выпустить фигуранта на волю в статусе подозреваемого.

Причастность к покушению на Ирину Шевыреву ее муж и свекор отрицают.