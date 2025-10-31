Экс-глава ЗАГС Татарстана не стала обжаловать свой приговор

Прокуратура РТ добивается ее посадки, считая условный срок в 4 года «неоправданно мягким наказанием»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено рассмотрение прокурорского представления на приговор по делу ЗАГС РТ. Как выяснило «Реальное время», прокуратура обжалует его в части наказания лишь одной фигурантки — бывшей главы управления Гульшат Нигматуллиной. А вот сама наказанная условным сроком в 4 года за мошенничество на 16 млн рублей подавать жалобу и биться за оправдание в апелляции не стала.

На заседание суда она сегодня прибыла в сопровождении адвоката Анисы Алешиной и представителя уголовно-исполнительной инспекции ФСИН — при вынесении приговора суд сохранил ей ранее избранный домашний арест.

Напомним, оспариваемый лишь прокуратурой приговор Вахитовский суд Казани вынес 11 сентября 2025-го. Признал доказанной версию силовиков о незаконном возврате премий сотрудниками системы ЗАГС в Татарстане и ведомственного центра по переводу актовых книг в электронную форму на общую сумму 16,4 млн рублей в ноябре — декабре 2024 года. Статус потерпевших в этом деле получили 26 человек, хотя подсудимый — экс-замначальника управления Ренат Ахметзянов — утверждал, что так же, как и остальные, вернул часть своих премиальных.

Премии выдавались по итогам работы по переводу 13 млн записей актов гражданского состояния с латинской и арабской графики и их оцифровку, из возвращенных средств в управлении была сформирована «черная касса», средства которой расходовались на чаепития, сувениры гостям и подарки юбилярам, банкеты и фуршеты на мероприятиях и прочее. В ходе следствия было установлено — на чужие премиальные закупали и алкоголь с колбасой, и даже иконы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом судом установлено — по указке Гульшат Нигматуллиной организацией сбора премий занимались ее зам Ренат Ахметзянов и главбух управления Ландыш Шарафутдинова. Оба пошли под суд по обвинению в превышении полномочий и с полным признанием вины. Нигматуллиной, помимо превышения, вменяли еще и мошенничество, при этом суд признал ее виновной лишь в последнем преступлении и назначил наказание в 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, штрафом в 500 тысяч рублей и лишением права в течение 2,5 года занимать руководящие должности на госслужбе.

В прениях гособвинитель Анна Маркарьян запрашивала для Нигматуллиной 6 лет колонии общего режима и по 2 года колонии — для Ахметзянова и Шарафутдиновой. При этом условные сроки последних в 1 год и 8 месяцев у бывшего замруководителя управления и 1,5 года у бывшего главбуха прокурор оспаривать не стала. Именно поэтому сегодня в суд не пришли даже адвокаты этих осужденных фигурантов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается Нигматуллиной, то надзорное ведомство настаивает на том, чтобы приговор был отменен как несправедливый и неоправданно мягкий, а дело бывшей руководительницы направлено на пересмотр.

Заметим, ВИП-фигурантка отрицала вину с первых дней следствия. Просила судить ее лишь за халатность (такое обвинение ей не предъявляли, — прим. ред.), утверждая, что упустила контроль за подчиненными и ничего не знала об организованных за ее спиной поборах с сотрудников и о хранившейся в бухгалтерии «черной кассе» управления.

«Моя вина в том, что я, будучи руководителем, ненадлежащим образом исполняла свои профессиональные обязанности. В этом я раскаиваюсь и приношу свои извинения руководству республики — не оправдала, — заявляла она в последнем слове на татарском и русском языках. — Признаю, что полностью доверилась подчиненным, проявив профессиональную наивность».

Гульшат Нигматуллина просила суд не назначать ей реальный срок, утверждая, что больной сын без нее не выживет.