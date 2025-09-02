«Проявила профессиональную наивность»: экс-глава ЗАГСа Татарстана выступила с последним словом

Гульшат Нигматуллина вновь признавалась в непредъявленном преступлении — халатности, а еще молила не разлучать ее с больным сыном

Фото: Динар Фатыхов

11 сентября Вахитовский райсуд Казани планирует огласить приговор по «делу ЗАГС Татарстана». Сегодня бывшая верхушка республиканского управления воспользовалась правом подсудимых на последнее слово, передает из суда журналист «Реального времени».

Гульшат Нигматуллина начала свою речь на татарском языке и лишь примерно в середине продублировала ее на русском. Выступала весьма эмоционально. Просила признать смягчающим обстоятельством тяжелую болезнь сына, который в 28 воспринимает мир как ребенок. «Без меня он обречен», — заявила она.

«Сложно передать словами боль и отчаяние, которые я испытываю. Вся моя жизнь и трудовая деятельность, которую я начала в 19 лет, была направлена на служение людям», — выступи ла экс-глава ЗАГС, напомним, что прошла путь от рядового музыкального работника до замминистра культуры Татарстана, а позже перешла в аппарат правительства, и за 37 лет нареканий не было. — Никто не сказал, что я безответственная, нерадивая»..

Нигматуллина напомнила — когда пришла в управление ЗАГС, команду менять не стала, доверилась и главбуху Шарафутдиновой, отработавшей 17 лет, и заместителю Ахметзянову, который трудился с 2015 года. «У меня даже сомнений не было в их компетентности и порядочности. Я считала что они профессионалы в своей сфере, и доверяла им. Опыт моей деятельности не был связан с финансами. Я признаю, как руководитель, я ответственна за почдичиненных. Я признаю свою вину полностью. И признаю, что полностью доверилась подчиненным, проявив профессиональную наивность».

Подсудимая отметила — ею руководило лишь желание выполнить поставленную руководством задачу, и она выполнена — более 13 млн записей актов гражданского состояния были оцифрованы и внесены в федеральную базу, благодаря чему граждане легко получают нужные документы.

«Моя вина в том, что я будучи руководителем ненадлежащим образом исполняла свои профессиональные обязанности. В этом я раскаиваюсь и приношу свои извинения руководству республики — не оправдала...», — продолжила она.

Далее Нигматуллина напомнила о своем сыне — он тяжело заболел в 2020-м году, три месяца находился в коме, перенес клиническую смерть. А теперь «в силу психических особенностей требует постоянного ухода и нуждается в постоянном контакте со мной», — сообщила женщина, отметив, что на протяжении шести лет медленно шла к улучшению здоровья сына, но пока он остается инвалидом.

«Он не способен понять отсутствие меня в его жизни. Не в состоянии понять эту ситуацию», — подчеркнула обвиняемая и закончила свою речь словами. — Я верю, что честное и беспристрастное правосудие с учетом представленного в материалах дела поможет установлению справедливости и истины в моей судьбе»

Напомним, в прениях гособвинитель по делу Анна Маркарьян запросила для бывшей главы ЗАГСа РТ Гульшат Нигматуллиной 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей и по 2 года колонии общего режима — для бывших замруководителя управления Рената Ахметзянова и главбуха Ландыш Шарафутдиновой. Двух последних обвиняют лишь в превышении полномочий и вину они признают, тогда как их экс-начальница не согласна ни с обвинением в превышении, ни с предъявляемой только ей аферой на 16,4 млн рублей со сбором премий с подчиненных. По версии защиты Нигматуллиной, о «черной кассе» или так называемом внебюджетном фонде в коробке, что хранилась в сейфе бухгалтерии, она ничего не знала. Но должна была знать, а потому судить ее стоит лишь за халатность (которую никому из фигурантов не предъявляют — ред.).

По версии СК и прокуратуры, по указке находившейся на тот момент в Испании начальницы управления ЗАГС заместитель и главбух в ноябре-декабре 2020 года занимались обзвоном начальников районных и городских отделов управления, руководителя подведомственного Центра по переводу актовых книг в электронную форму, а также коллег из аппарата управления — информировали их об ошибочной выплате премий либо надбавок конкретным подчиненным и просили вернуть наличными: у одних — всю сумму, у других — часть. Отказов не было, хотя ряд сотрудников и высказывали недовольство. Статус потерпевших получили 26 человек, гражданский иск на 220 тысяч рублей заявила лишь одна. В суде эти сотрудники просили строго не наказывать бывшее начальство.

Заметка дополняется.