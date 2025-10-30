В Казани подписали меморандум между кабмином Татарстана и акиматом Северо-Казахстанской области

Его приняли раис РТ Рустам Минниханов и аким региона Гауез Нурмухамбетов

Фото: Динар Фатыхов

В казанском Кремле подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Татарстана и акиматом Северо-Казахстанской области. Его приняли раис РТ Рустам Минниханов и аким региона Гауез Нурмухамбетов.

— Мы высоко ценим возможность расширения связей с Казахстаном в рамках традиционно дружественных российско-казахстанских отношений. Президенты наших стран активно поддерживают взаимодействие на уровне регионов, — отметил Минниханов, подчеркнув значимость сотрудничества.

Раис Татарстана также поздравил казахскую делегацию с прошедшим 25 октября Днем Казахстана, напомнив, что страна является одним из ключевых зарубежных партнеров Татарстана.

— У нас много возможностей для развития взаимовыгодного партнерства с Северо-Казахстанской областью, — подчеркнул Рустам Минниханов. Он выразил уверенность, что подписанный меморандум станет катализатором для кооперации в таких перспективных отраслях, как агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, энергетика и нефтехимия, машиностроение, информатизация.



В завершение встречи Минниханов пригласил своих казахских коллег принять участие в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани в мае 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вчера Минкульт Татарстана и Управление культуры, развития языков и архивного дела Северо-Казахстанской области Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве, призванный укрепить взаимодействие между регионами в сфере культуры, креативных индустрий и информационных технологий.

