Татарстан и Северо-Казахстанская область Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве
Визит казахстанской делегации проходит в рамках Дней культуры Северо-Казахстанской области в республике
Минкульт Татарстана и Управление культуры, развития языков и архивного дела Северо-Казахстанской области Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве, призванный укрепить взаимодействие между регионами в сфере культуры, креативных индустрий и информационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе.
Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, разработку общих проектов и программ, развитие современных форм культурного обмена, внедрение инноваций в творческие процессы и поддержку культурного взаимодействия между регионами.
Визит казахстанской делегации проходит в рамках Дней культуры Северо-Казахстанской области в Татарстане, которые запланированы на 30—31 октября.
28 октября в Казани, в сквере на улице Назарбаева, установили бюст казахского поэта и общественного деятеля Абая Кунанбаева. Скульптура, выполненная из бронзы, достигает в высоту 3,5 метра и является подарком администрации города Семей жителям республики в знак дружбы между народами.
