Татарстан и Северо-Казахстанская область Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве

Минкульт Татарстана и Управление культуры, развития языков и архивного дела Северо-Казахстанской области Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве, призванный укрепить взаимодействие между регионами в сфере культуры, креативных индустрий и информационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе.



Его подписали Ирада Аюпова и Досбол Абдриисов. взято с телеграм-канала Минкульта Татарстана

Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, разработку общих проектов и программ, развитие современных форм культурного обмена, внедрение инноваций в творческие процессы и поддержку культурного взаимодействия между регионами.



Визит казахстанской делегации проходит в рамках Дней культуры Северо-Казахстанской области в Татарстане, которые запланированы на 30—31 октября.

28 октября в Казани, в сквере на улице Назарбаева, установили бюст казахского поэта и общественного деятеля Абая Кунанбаева. Скульптура, выполненная из бронзы, достигает в высоту 3,5 метра и является подарком администрации города Семей жителям республики в знак дружбы между народами.

Рената Валеева