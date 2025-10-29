В результате ДТП с тремя авто в Казани пострадал годовалый ребенок

Водитель Suzuki стал помехой для Porsche

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 29 октября, на улице Азина в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. Инцидент случился около дома №99, сообщили в ГАИ.

Причиной столкновения послужил маневр водителя автомобиля Suzuki Jimny, который, выполняя поворот налево, создал помеху для движения автомобиля Porsche, двигавшегося со стороны Высокой Горы в направлении Казани. Водитель Porsche был вынужден применить экстренное торможение.

Это резкое торможение привело к касательному столкновению Porsche с автомобилем Chery Tiggo, который находился на прилегающей территории и пропускал поток машин.

Вследствие данного ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Chery Tiggo — мальчик 2025 года рождения. Пострадавшему ребенку оказана необходимая медицинская помощь, он был доставлен в медучреждение.

Сегодня микроавтобус, перевозивший 18 детей, попал в ДТП на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, четверо несовершеннолетних были госпитализированы.



Рената Валеева