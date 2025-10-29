Новости общества

На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП: погиб водитель легковушки

17:07, 29.10.2025

ДТП случилось на 334-м км федеральной трассы «Кавказ»

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Ставропольского края

Микроавтобус, перевозивший 18 детей, попал в ДТП на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, четверо несовершеннолетних были госпитализированы. Инцидент произошел в среду днем, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

40-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes. Он направлялся из села Крымгереевское Андроповского округа в сторону Лермонтова, перевозя 18 детей.

По факту произошедшего СУ СКР по региону организовало проверку. В следственном отделе по городу Минеральные Воды выясняют, соответствовали ли услуги по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Рената Валеева

