На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми попал в ДТП: погиб водитель легковушки

ДТП случилось на 334-м км федеральной трассы «Кавказ»

Микроавтобус, перевозивший 18 детей, попал в ДТП на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, четверо несовершеннолетних были госпитализированы. Инцидент произошел в среду днем, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

40-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes. Он направлялся из села Крымгереевское Андроповского округа в сторону Лермонтова, перевозя 18 детей.

По факту произошедшего СУ СКР по региону организовало проверку. В следственном отделе по городу Минеральные Воды выясняют, соответствовали ли услуги по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Рената Валеева