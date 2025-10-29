Минфин США разрешил операции с дочерними компаниями «Роснефти» в Германии до 2026 года

Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую проведение операций с дочерними предприятиями НК «Роснефть» в Германии до 29 апреля 2026 года. Этот шаг последовал за предоставлением Вашингтоном письменных гарантий Берлину о ненанесении ущерба немецким активам российской компании, передает РИА «Новости».

Согласно опубликованному документу, «все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любой организации, в которой RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально совокупно 50 процентами или более, разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года».

Напомним, 22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти ограничения окажут давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Рената Валеева