США гарантировали Германии, что санкции не затронут немецкие активы «Роснефти»

Ранее Берлин выразил обеспокоенность тем, что санкции могут затронуть НПЗ, имеющие ключевое значение для обеспечения Германии топливом

Правительство США предоставило письменные гарантии Германии о том, что новые санкции, введенные против российской компании «Роснефть», не коснутся ее активов, расположенных на территории Германии. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, сообщает Reuters.

По словам Райхе, США официально подтвердили в письме, направленном в понедельник, что деятельность «Роснефти» в Германии «была полностью отделена» от российской материнской компании.

Германия обратилась к США за разъяснениями после введения администрацией Дональда Трампа 22 октября санкций в отношении «Роснефти» и «Лукойла». Берлин выразил обеспокоенность тем, что санкции могут затронуть нефтеперерабатывающие заводы, имеющие ключевое значение для обеспечения Германии топливом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 2022 году немецкое правительство взяло под доверительное управление дочерние компании «Роснефти» в Германии и с тех пор каждые полгода продлевает срок этого управления. «Роснефть» оспорила это решение в суде, назвав его экспроприацией, однако иск компании был отклонен федеральным административным судом в Лейпциге.

Напомним, 22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти ограничения окажут давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Рената Валеева