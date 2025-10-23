США ввели новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти» из-за «недостаточной приверженности мирному процессу»

Под ограничения попадают все их дочерние компании

Минфин США объявил о введении новых санкций против России, на этот раз под удар попали крупнейшие нефтяные компании — «Лукойл» и «Роснефть», а также 28 и 6 их дочерних предприятий соответственно. Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение о введении рестрикций было принято американской стороной из-за «недостаточно серьезной приверженности мирному процессу» со стороны России. Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Минфин вводит санкции против российских нефтяных гигантов и призывает Москву «немедленно согласиться на прекращение огня».

Согласно уточнениям Минфина, под ограничения попадают все дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные в России. Основанием для включения в санкционный список является «деятельность или участие в энергетическом секторе экономики Российской Федерации». Всего в списке министерства фигурируют 34 дочерние компании.

Реальное время / realnoevremya.ru

В заявлении ведомства говорится, что в результате введенных мер все имущество и имущественные интересы указанных или заблокированных лиц, находящиеся в Соединенных Штатах или во владении или контроле лиц из США, будут заблокированы и подлежат обязательной передаче в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами). Также блокировке подлежат любые юрлица, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам, за исключением случаев, предусмотренных специальными лицензиями OFAC.

Стоит отметить, что против «Лукойла» и «Роснефти» ранее, 15 октября, санкции ввела Великобритания. Эти меры включали заморозку активов, а также ограничения в отношении трастовых услуг и транспорта. Британская сторона также объяснила свои действия «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе». До этого компании находились под секторальными санкциями.

Рената Валеева