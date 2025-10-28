Исторический дом XIX века в Казани превратят в гостиницу

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия одобрил проект реставрации исторического жилого дома на улице Карла Маркса, 37 с целью его дальнейшего приспособления под современную гостиницу.

Дом является объектом культурного наследия федерального значения и был построен в 1843 году по проекту архитектора Михаила Коринфского. Он представляет собой яркий образец провинциального русского классицизма с элементами традиционного зодчества. В XIX веке дом принадлежал известным казанским семьям, включая семью генерал-лейтенанта Моисеенко-Великого и жену профессора Анну Осокину.

Фасад здания отличается симметрией, пилястрами, декоративными фронтонами и лепниной. Несмотря на перестройки, внутри сохранились оригинальные элементы декора: лепные потолки и паркет, относящиеся к концу XVIII — началу XIX веков. После Октябрьской революции дом был экспроприирован и использовался как коммунальная квартира. Последняя крупная реставрация проводилась в 2013—2014 годах.

Предстоящие работы включают в себя укрепление фундамента, ремонт фасада и крыши, замену окон и дверей, а также укрепление конструкций. После завершения реставрации историческое здание преобразится в современную гостиницу, сохранив при этом свой уникальный архитектурный облик и историческую ценность.

