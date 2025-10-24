В Татарстане обнаружили древнеболгарские серебряные амулетницы

Ранее на месте находок амулетниц были изучены погребения конца IX — начала X века

В ходе разведочных археологических работ в Мензелинском районе Татарстана обнаружили серебряные амулетницы, относящиеся к древнебулгарскому ювелирному искусству IX — начала X века. Находка была сделана в 2025 году на многослойном памятнике, где ранее изучались погребения того же периода, Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране ОКН.

Обнаруженные амулеты представляют собой миниатюрные «коробочки» подквадратной формы (размерами 2,1×2 и 2×1,9 см) с полым пространством, закрывавшимся узкими пластинчатыми заглушками. При их изготовлении ювелиры использовали высокопробное серебро (до 96,12%) и сложные техники, такие как пайка, зернь, филигрань в виде скани, касты и рифление.

По словам исследователей, аналогии этим украшениям крайне малочисленны: лишь два подобных артефакта были найдены на Билярском городище и одно — на Золотаревском городище в Пензенской области. Это позволяет отнести их к наиболее ранним типам подобных изделий, которые, вероятно, впоследствии эволюционировали в коранницы, используемые в XII веке.

Ранее на месте находок амулетниц были изучены погребения конца IX — начала X века. Выявленная бусина-привеска, имеющая аналогии в комплексах «обретения родины» венгров в Подунавье, также подтверждает эту датировку.

Также накануне в Казани археологи сделали важное открытие — они обнаружили ранее неподтвержденный участок культурного слоя, датируемый XVIII—XIX веками. Исследования проводились в районе улицы Сайдашева перед началом строительных работ.



