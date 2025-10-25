Спасатели Татарстана за сутки выезжали на 10 пожаров и 8 ложных вызовов

Почти все возгорания произошли в жилом секторе

Сотрудники противопожарной службы Татарстана потушили за сутки 10 возгораний. Большинство случаев — восемь пожаров — произошло в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС по РТ в своем телеграм-канале.

Сотрудники МЧС восемь раз выезжали по ложным вызовам, а также выполняли другие задачи: 12 раз специалисты службы оказывали содействие другим экстренным службам при выполнении ими оперативных задач. Сотрудники противопожарной службы восемь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Ранее Следком России возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи, тажке есть жертвы. Помимо погибшего, трое человек пострадали и были госпитализированы. Из дома эвакуировали 70 жильцов.



