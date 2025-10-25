Следком России возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи: есть жертвы

Помимо погибшего, трое человек пострадали и были госпитализированы. Из дома эвакуировали 70 жильцов

Следком России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в одной из квартир жилого дома в Сочи, в результате которого погиб 75-летний мужчина и пострадали люди. Инцидент произошел сегодня ночью, сообщили в комитете.

По данным следствия, хлопок газовоздушной смеси на четвертом этаже шестиэтажного здания привел к обрушению части строительных конструкций. Помимо погибшего, трое человек пострадали и были госпитализированы. Из дома эвакуировали 70 жильцов.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Следователи и криминалисты СК России проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия с привлечением специалистов и экспертов.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на месте взрыва и последующего пожара в многоквартирном доме будет введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Пожар был оперативно ликвидирован. Точное число пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются.

Анастасия Фартыгина