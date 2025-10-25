Драгоценности Лувра переместили в Банк Франции после ограбления

Среди перевезенных ценностей — королевские драгоценности, обычно выставленные в Галерее Аполлона, а также другие ювелирные изделия

Драгоценности из Лувра, включая королевские украшения, переместили в хранилище Банка Франции после ограбления, произошедшего в музее 19 октября. Перевозка состоялась 24 октября при беспрецедентных мерах безопасности, пока в Лувре проводится оценка ситуации с безопасностью. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По данным RTL, среди перевезенных ценностей — королевские драгоценности, обычно выставленные в Галерее Аполлона, а также другие ювелирные изделия, ранее экспонировавшиеся в разных залах музея. Все они были помещены в главный сейф Банка Франции — подземное хранилище на глубине 26 метров, где хранится около 90% золотого запаса республики. Банк Франции расположен всего в 300 метрах от Лувра.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили девять ювелирных украшений. Одно из них — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, — грабители выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. Следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы.

Однако руководство Лувра приняло решение не вооружать сотрудников службы безопасности музея после недавнего ограбления, сообщила замдиректора музея по работе с общественностью и безопасности Доминик Буффан.



Накануне сообщалось, французские криминалисты анализируют следы ДНК, обнаруженные на предметах, оставленных грабителями после налета на Лувр. Полиция обнаружила генетический материал на шлеме и перчатке, предположительно, использованных преступниками во время ограбления.



Анастасия Фартыгина