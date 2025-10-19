В Париже ограбили Лувр

Как передают СМИ, трое преступников украли драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины

В Париже ограбили Лувр. Об этом рассказала министр культуры Франции Рашида Дати.

— Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией, — говорится в ее публикации в соцсети X.

В самом Лувре заявили, что сегодня музей будет закрыт.

Как передает газета Le Parisien, ограблению подверглось здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Трое злоумышленников на грузовом лифте добрались до комнаты в галерее Аполлона. Двое попали внутрь, разбив окна, третий ждал снаружи. Они похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе колье, брошь и диадему. Затем злоумышленники уехали на автомобиле.

Сломанная корона супруги императора была найдена недалеко от Лувра, утверждают французские СМИ. Она была в числе девяти украденных экспонатов.

Общая сумма ущерба пока не называется.



Галия Гарифуллина