Лувр не будет вооружать охрану после громкого ограбления
Закон о культурном наследии, по которому работают сотрудники, не предусматривает возможность их вооружения
Руководство Лувра приняло решение не вооружать сотрудников службы безопасности музея после недавнего ограбления. Об этом сообщила заместитель директора музея по работе с общественностью и безопасности Доминик Буффан, сообщает РИА «Новости».
По словам представителя музея, сотрудники отдела по работе с посетителями и охраны Лувра действуют в рамках закона о культурном наследии, который не предусматривает возможность их вооружения. Закон о внутренней безопасности на них не распространяется.
Напомним, что 19 октября музей подвергся ограблению. Преступники похитили девять ювелирных украшений из коллекции музея, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Общий ущерб от кражи оценивается в €88 млн. Одно из украденных изделий — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было обнаружено и возвращено в музей.
