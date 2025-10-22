Лувр не будет вооружать охрану после громкого ограбления

Закон о культурном наследии, по которому работают сотрудники, не предусматривает возможность их вооружения

Фото: Реальное время

Руководство Лувра приняло решение не вооружать сотрудников службы безопасности музея после недавнего ограбления. Об этом сообщила заместитель директора музея по работе с общественностью и безопасности Доминик Буффан, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя музея, сотрудники отдела по работе с посетителями и охраны Лувра действуют в рамках закона о культурном наследии, который не предусматривает возможность их вооружения. Закон о внутренней безопасности на них не распространяется.

Напомним, что 19 октября музей подвергся ограблению. Преступники похитили девять ювелирных украшений из коллекции музея, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Общий ущерб от кражи оценивается в €88 млн. Одно из украденных изделий — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было обнаружено и возвращено в музей.

Наталья Жирнова