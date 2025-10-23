Новости общества

18:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Криминалисты получили ДНК, найденные на месте ограбления Лувра

10:23, 23.10.2025

Ущерб от ограбления оценивается в 88 млн евро

Криминалисты получили ДНК, найденные на месте ограбления Лувра
Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Французские криминалисты анализируют следы ДНК, обнаруженные на предметах, оставленных грабителями после дерзкого налета на парижский Лувр 19 октября. Об этом сообщает ABC со ссылкой на французские власти.

По информации телеканала, полиция обнаружила генетический материал на шлеме и перчатке, предположительно использованных преступниками во время ограбления.

скриншот из видео "Welcome to the Louvre - Bienvenue au Louvre - Musée du Louvre" с канала "Musée du Louvre"

Напомним, в результате ограбления из Лувра было похищено девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам, включая тиары, серьги, ожерелья и броши. Одно из украшений — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — была найдена и возвращена в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 млн евро.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также