Криминалисты получили ДНК, найденные на месте ограбления Лувра

Ущерб от ограбления оценивается в 88 млн евро

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Французские криминалисты анализируют следы ДНК, обнаруженные на предметах, оставленных грабителями после дерзкого налета на парижский Лувр 19 октября. Об этом сообщает ABC со ссылкой на французские власти.

По информации телеканала, полиция обнаружила генетический материал на шлеме и перчатке, предположительно использованных преступниками во время ограбления.

Напомним, в результате ограбления из Лувра было похищено девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам, включая тиары, серьги, ожерелья и броши. Одно из украшений — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — была найдена и возвращена в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 млн евро.

Рената Валеева