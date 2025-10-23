Восемь соглашений связали Татарстан с провинциями Китая
В этом партнерстве реализуются проекты в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике, образовании и культуре
Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на российско-китайском форуме «Инвестиционный маршрут. Станция Агрыз», между регионом и провинциями КНР подписано уже восемь межправительственных соглашений, сообщает ТАСС.
Сотрудничество между Татарстаном и Китаем охватывает различные сферы. Реализуются конкретные проекты с китайскими партнерами в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике, образовании и культуре. Активно развивается культурное и гуманитарное взаимодействие.
Особую роль в укреплении связей играет Генеральное консульство КНР, расположенное в Казани, а взаимодействие между регионами уже выходит за рамки сотрудничества на уровне высших органов власти.
Напомним, что китайская Sinopec получила разрешение от Путина на покупку акций СИБУРа, а казанский «ЯрПарк» доверят китайскому застройщику.
