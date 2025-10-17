Новости экономики

16:20 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Китайская Sinopec получила разрешение от Путина на покупку акций СИБУРа

14:22, 17.10.2025

Доля приобретаемых ценных бумаг составляет 8,5% от общего уставного капитала компании

Китайская Sinopec получила разрешение от Путина на покупку акций СИБУРа
Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее структуре китайской компании Sinopec — Soihl Hong Kong Holding — приобрести 217,8 млн акций холдинга «СИБУР». Доля приобретаемых ценных бумаг составляет 8,5% от общего уставного капитала компании.

Сделка будет осуществлена путем покупки акций у другой дочерней структуры Sinopec — Soihl Cyprus Investment. Уставный капитал СИБУРа насчитывает 25,6 млрд рублей и разделен на 2,56 млрд обыкновенных акций.

— Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед... сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг», принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед, — говорится в распоряжении.

Адель Гайнуллин

СИБУР реализует крупные инвестиционные проекты в регионе. В этом году запущен олефиновый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», производство гексена-1 мощностью 50 тысяч тонн в год, а также парогазовая установка на 250 МВт на «Казаньоргсинтезе».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть601.3
  • Нижнекамскнефтехим81.45
  • Казаньоргсинтез66.1
  • КАМАЗ83
  • Нижнекамскшина38.5
  • Таттелеком0.552