Китайская Sinopec получила разрешение от Путина на покупку акций СИБУРа
Доля приобретаемых ценных бумаг составляет 8,5% от общего уставного капитала компании
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее структуре китайской компании Sinopec — Soihl Hong Kong Holding — приобрести 217,8 млн акций холдинга «СИБУР». Доля приобретаемых ценных бумаг составляет 8,5% от общего уставного капитала компании.
Сделка будет осуществлена путем покупки акций у другой дочерней структуры Sinopec — Soihl Cyprus Investment. Уставный капитал СИБУРа насчитывает 25,6 млрд рублей и разделен на 2,56 млрд обыкновенных акций.
— Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед... сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг», принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед, — говорится в распоряжении.
СИБУР реализует крупные инвестиционные проекты в регионе. В этом году запущен олефиновый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», производство гексена-1 мощностью 50 тысяч тонн в год, а также парогазовая установка на 250 МВт на «Казаньоргсинтезе».
