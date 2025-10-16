Казанский «ЯрПарк» доверят китайскому застройщику

Комплекс, разработанный российским архитектурным бюро Sergey Skuratov Architects, предусматривает возведение 13 корпусов общей площадью 302 тыс. кв. метров

Компания Power China, являющаяся ведущим застройщиком Китая, станет исполнителем масштабного проекта по строительству многофункционального комплекса «ЯрПарк» в Казани, сообщает мэрия города. Инициатором проекта выступает инвестиционно-девелоперская компания Kravt hotels & homes.

В ходе официального визита делегации Казани во главе с мэром Ильсуром Метшиным в Китай состоялись переговоры с генеральным директором PowerChina Тан Юйхуа. Целью визита стало закрепление договоренностей по реализации проекта по строительству комплекса «ЯрПарк» в столице Татарстана.

— Мой визит — это ответный жест, чтобы засвидетельствовать наше уважение вам. Мы рады, что именно Казань станет площадкой для реализации масштабного проекта — многофункционального жилого комплекса «ЯрПарк». Этот проект все ждут с большим интересом, ведь он обещает стать новым символом современного города, — подчеркнул Ильсур Метшин.



Для PowerChina это первый проект в России. Власти города выразили готовность оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах его реализации.

Комплекс, разработанный российским архитектурным бюро Sergey Skuratov Architects, предусматривает возведение 13 корпусов общей площадью 302 тыс. квадратных метров.

Наталья Жирнова