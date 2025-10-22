Бабушкин дом оставили: замглавы Советского района Казани проиграл суд по «раскулачиванию»

У семьи Дениса Воробьева разрешили изъять «кусочек» Крыма и коттедж в Казани

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани вынес новое решение по делу об обращении активов в доход государства. Как выяснило «Реальное время», по результатам антикоррупционного процесса частично — на 14,7 млн рублей — удовлетворены требования по иску районного прокурора к замглавы районной администрации Денису Воробьеву.

Иск к семье казанского чиновника в суд поступил в феврале 2025-го за подписью прокурора Советского района Николая Седова, и он касался объектов недвижимости в казанском поселке Вознесенское и в городе Керчи — всего на 21,9 млн рублей. В исковых требованиях были:

двухэтажный дом площадью 440 кв. м с земельным участком 580 кв. м в Казани, купленные в декабре 2022-го за 10,2 млн рублей (указанная в договоре между продавцом и покупателем Воробьевым цена, — прим. ред.);

двухэтажный дом общей площадью 176 кв. м с земельным участком в 10 соток в Казани, полученные Воробьевым, согласно документам, от бабушки. Кадастровая стоимость этой недвижимости оценена в 7 млн рублей;

смежные участки общей площадью 936 «квадратов» в Керчи, в полукилометре от Черного моря, оформленные на мать заместителя главы района Казани Веру Воробьеву в январе 2024 года, цена покупки в договоре — 4,5 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», при оценке доводов сторон суд отверг претензии надзорного ведомства лишь по бабушкиному дому. В прокуратуре полагали, что у пожилой женщины просто не имелось накоплений на его строительство, однако суд с этим не согласился и исключил этот актив в поселке Вознесенское.

Однако судья Салават Шамгунов постановил — прекратить права собственности и обратить в доход государства земли в Керчи и двухэтажный коттедж с участком, также расположенный в черте Казани, в Вознесенском.

Защита намерена обжаловать такой результат процесса.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Мы удивлены вынесенным по делу решением, — сообщил «Реальному времени» адвокат Ильдар Хабибуллин из бюро А2К Лигал, представлявший Дениса Воробьева в этом процессе. — С нашей стороны были представлены исчерпывающие доказательства наличия у самого Воробьева, его супруги и родителей доходов, значительно превосходящих размеры расходов на те приобретения, которые оспаривались прокуратурой. Будем готовить апелляционную жалобу.

В числе ответчиков по этому делу также привлекались супруга и родители замглавы района. Сам Денис Воробьев не пропустил ни одного заседания.

Заметим, ранее Советский райсуд Казани в ином составе дал добро на изъятие активов бывшего руководителя отдела по Приволжскому району Казани Следкома по РТ Марселя Мустафина, а недавно приступил к рассмотрению иска прокурора Татарстана к бывшему вице-премьеру республики Энгелю Фаттахову.

Ирина Плотникова