Авиакомпании Татарстана получили 378,2 млн рублей субсидий из бюджета РТ

Ранее Росавиация утвердила перечень субсидируемых маршрутов региональных воздушных перевозок на 2025 год

В 2025 году субсидирование распространится на 36 маршрутов в различные города России с отправлением из Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

По информации Минфина Татарстана, на сегодняшний день авиаперевозчикам из бюджета РТ уже предоставлены субсидии на общую сумму 378,2 млн рублей.

С начала декабря татарстанцы смогут совершать прямые авиаперелеты из Казани в Абу-Даби трижды в неделю. Ранее уже сообщалось о скором запуске рейсов в ОАЭ, а также в Египет и Северную Корею.

Рената Валеева