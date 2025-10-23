Новости общества

Авиакомпании Татарстана получили 378,2 млн рублей субсидий из бюджета РТ

11:14, 23.10.2025

Ранее Росавиация утвердила перечень субсидируемых маршрутов региональных воздушных перевозок на 2025 год

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Росавиация утвердила перечень субсидируемых маршрутов региональных воздушных перевозок на 2025 год.

В 2025 году субсидирование распространится на 36 маршрутов в различные города России с отправлением из Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

По информации Минфина Татарстана, на сегодняшний день авиаперевозчикам из бюджета РТ уже предоставлены субсидии на общую сумму 378,2 млн рублей.

С начала декабря татарстанцы смогут совершать прямые авиаперелеты из Казани в Абу-Даби трижды в неделю. Ранее уже сообщалось о скором запуске рейсов в ОАЭ, а также в Египет и Северную Корею.

Рената Валеева

Общество Татарстан

