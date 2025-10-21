С 4 декабря Казань и ОАЭ свяжут новые рейсы

Они будут выполняться каждый вторник, четверг и воскресенье

С начала декабря татарстанцы смогут совершать прямые авиаперелеты из Казани в Абу-Даби трижды в неделю. Об этом сообщили в мэрии города.

Авиакомпания Etihad Airways начнет осуществлять полеты по маршруту на воздушных судах Airbus A320 каждый вторник, четверг и воскресенье. Продолжительность полета составит около четырех часов. Информация предоставлена пресс-службой Международного аэропорта Казани.

Ранее уже сообщалось о скором запуске рейсов в ОАЭ, а также в Египет и Северную Корею.

Наталья Жирнова