С 4 декабря Казань и ОАЭ свяжут новые рейсы
Они будут выполняться каждый вторник, четверг и воскресенье
С начала декабря татарстанцы смогут совершать прямые авиаперелеты из Казани в Абу-Даби трижды в неделю. Об этом сообщили в мэрии города.
Авиакомпания Etihad Airways начнет осуществлять полеты по маршруту на воздушных судах Airbus A320 каждый вторник, четверг и воскресенье. Продолжительность полета составит около четырех часов. Информация предоставлена пресс-службой Международного аэропорта Казани.
Ранее уже сообщалось о скором запуске рейсов в ОАЭ, а также в Египет и Северную Корею.
